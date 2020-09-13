Более 600 общественных наблюдателей работают в Тверской области в Единый день голосования

На избирательных участках Верхневолжья в Единый день голосования 13 сентября работают 614 наблюдателей. Об этом сообщает Общественная палата Тверской области. Кроме того, за ходом голосования следят наблюдатели, направленные зарегистрированными кандидатами и выдвинувшими их политическими партиями.

В Общественной палате Тверской области сформирован штаб быстрого реагирования, его возглавили председатель палаты Александр Бутузов и Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова. В работе штаба принимают участие члены региональной Общественной палаты и эксперты из правозащитных некоммерческих организаций. Также действует горячая телефонная линия (4822) 32 11 42, по которой можно сообщить о нарушениях законодательства и избирательных прав граждан.

Напомним, в регионе сегодня завершаются 24 избирательные кампании, по итогам которых будут выбраны более 260 депутатов различного уровня, в том числе депутат Законодательного собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11. На депутатские мандаты претендует 654 кандидата. Голосование продлится до 20:00.

Работают 20 территориальных и 287 участковых избирательных комиссий. В голосовании предполагается участие более 194 тысяч избирателей.