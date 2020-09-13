Народный театр из Тверской области стал победителем всероссийского конкурса

Народный театр «Диалог» Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» стал победителем Всероссийского дистанционного заочного конкурса «Векториада – 2020» в номинации «театральное творчество».

Конкурсная комиссия высоко оценила одну из самых ярких работ коллектива - спектакль «Дульсинея Тобосская», премьера которого состоялась в Твери два года назад.

«На тверской земле театральное искусство развивается уже более 265 лет. Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В новом творческом сезоне жители и гости Верхневолжья вновь смогут увидеть постановку на сцене ДК «Пролетарка». Показ спектакля «Дульсинея Тобосская» для тверского зрителя запланирован на конец октября текущего года.

Народный театр «Диалог» был создан в 1965 году актрисой Тверского академического театра драмы Валентиной Гончаренко. За многие годы коллективом сыграны сотни спектаклей, поставленных по пьесам русской и зарубежной литературы.

Сегодня народный театр возглавляет выпускник Тверского колледжа культуры имени Н.А.Львова и Ярославского Государственного театрального института, преподаватель и режиссер Антон Кульманов.

Пресс-служба Правительства Тверской области