Медики и соцработники Тверской области, которые борются с коронавирусом, посмотрели балет «Дон Кихот» в Большом театре

12 сентября врачи и социальные работники из Тверской области стали участниками всероссийской благотворительной акции, организованной Большим театром в благодарность специалистам за их самоотверженный труд во время пандемии коронавируса. Жители региона были приглашены на показ знаменитого балета «Дон Кихот».

По словам Губернатора Игоря Рудени, в условиях противостояния пандемии тверские медики проявляют безграничную преданность своему делу, самоотдачу, человечность и великодушие.

В делегацию от Тверской области вошли 32 медицинских работника. Это врачи и медицинские сёстры, которые работают в инфекционных госпиталях Верхневолжья, фельдшеры скорой медицинской помощи, сотрудники лабораторий, где проводятся исследования на коронавирус.

Кроме того, в числе приглашённых – 11 сотрудников социальных учреждений Верхневолжья, которые во время пандемии были переведены на вахтовый режим работы и также находились на передовой противостояния пандемии.

«Впечатлений масса самых положительных, постановка превзошла все ожидания, просто превосходная, очень понравилось», - поделились своими впечатлениями от просмотра балета врачи Тверской области.

Медики и социальные работники Верхневолжья также выразили благодарность коллективу Большого театра и организаторам акции.

В Тверской области работники здравоохранения и соцзащиты регулярно становятся почётными гостями всех значимых культурных событий, проходящих и на территории региона.

Так, медики и соцработники региона были приглашены на Фестиваль искусств Юрия Башмета, который состоялся 9 сентября в Твери на площади Славы. 9 августа 2020 года в Твери прошел концерт-посвящение врачам Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра.

Также медицинским работникам Верхневолжья был посвящён концерт «Мир держится на добрых людях», прошедший в июле в областной столице в рамках Дементьев Фест. Пригласительные билеты на концерт тогда получили не только медицинские работники, но и волонтеры, которые оказывали помощь пожилым людям и работали в инфекционных госпиталях.

Пресс-служба Правительства Тверской области