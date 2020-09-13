В Тверской области Единый День голосования проходит с соблюдением санитарных норм

13 сентября – Единый день голосования. В регионе проходит 24 избирательные кампании, по итогам которых будут выбраны более 260 депутатов различного уровня. Голосование продлится до 20:00.

8 сентября Губернатор Игорь Руденя на совещании с главами муниципалитетов Тверской области подчеркнул: проведение голосования на высоком организационном уровне, при обеспечении всех необходимых мер безопасности – общая ответственность избирательных комиссий, Правительства Тверской области, глав территорий и правоохранительных органов.

Все избирательные участки обеспечены в необходимом количестве средствами индивидуальной защиты. В обязательном порядке организована бесконтактная термометрия, обработка помещений антисептическими средствами, нанесена разметка безопасной социальной дистанции.

В рамках кампании-2020 в регионе проходят дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области. На депутатские мандаты претендует 654 кандидата.

Работают 20 территориальных и 287 участковых избирательных комиссий. Задействовано 2390 членов комиссий всех уровней с правом решающего голоса. В голосовании предполагается участие более 194 тысяч избирателей.

В этом году на выборах впервые использован опыт многодневного голосования на избирательных участках, полученный в ходе общенародного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Голосование организовано с 11 по 13 сентября. 13 сентября является основным днем голосования.

Кроме того, в 15 муниципальных образованиях Верхневолжья было организовано досрочное голосование на избирательных участках, на дому и на придомовой территории, в удаленных населенных пунктах.

Пресс-служба Правительства Тверской области