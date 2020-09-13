В Ржеве Тверской области проходит акция по профилактике детского травматизма на дорогах

В городе Ржеве проводится акция, направленная на профилактику детского травматизма на дорогах. На тротуарах у пешеходных переходов активисты с помощью трафаретов наносят предупреждающие надписи: «Возьми ребенка за руку!», «По переходу только пешком!», «Посмотри по сторонам». Трафареты для нанесения надписей безвозмездно были изготовлены ржевскими предприятиями.

Акция направлена в первую очередь на повышение внимания родителей к проблеме детского травматизма. Иногда мамы и папа, переходя дорогу и отвлекаясь на телефон, выпускают из вида своих детей, а те в свою очередь выбегают одни на проезжую часть.

В настоящее время на территории всей Тверской области развёрнута масштабная профилактическая кампания по предупреждению детского травматизма на дорогах и в быту. Параллельно в регионе проходит месячник по безопасности дорожного движения.

«Дети долгое время находились дома, после снятия ограничений «вырвались на свободу», и было много случаев детского травматизма. Мы традиционно проводили месячник по безопасности с 1 сентября до 1 октября. В этом году начали работу с 1 августа, учитывая сложившуюся ситуацию», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя во время одного из прямых эфиров на телеканале «Россия 24» Тверь

В Верхневолжье принят план мероприятий, направленный на формирование у детей навыков безопасного поведения и профилактику детского травматизма. В него входят различные акции, лектории, классные часы, практические занятия в автогородках для детей разного возраста. На общественном транспорте, вокзалах, автостанциях и в пригородных поездах размещены информационные аншлаги, баннеры и стенды соответствующей тематики.

В работе задействованы главы муниципалитетов, территориальные подразделениями МЧС и ГИБДД, педагоги, волонтёры.

В стороне от мероприятий, направленных на безопасность детей, не остались и сами родители. Активные папы и мамы школьников входят в «Родительский патруль». Совместно с педагогами и сотрудниками ГИБДД они патрулируют оживленные улицы рядом со школами и детскими садами, чтобы напомнить взрослым и детям об элементарных правилах поведения на дорогах.

10 сентября Губернатор Игорь Руденя посетил Ржев, чтобы проверить исполнение поручений, данных в прошлые приезды в город. В частности, глава региона потребовал от чиновников выполнить все задачи по ремонту станции скорой помощи и центральной районной больницы. Губернатор встретился с педагогами Ржева и Ржевского района, обсудил с ними создание безопасных условий в школах и детских садах в текущей эпидемиологической ситуации, а также побывал в Ржевском краеведческом музее, возложил цветы к Обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. По итогам поездки Игорь Руденя подчеркнул в общении с журналистами, что Правительство региона активизирует работу по развитию Ржева.