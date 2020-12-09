Дому культуры в Пятигорске присвоено имя поэта, Почётного гражданина Твери и Тверской области Андрея Дементьева

Городской дом культуры №1 в Пятигорске отныне носит имя нашего земляка, знаменитого поэта Андрея Дементьева. Мемориальная доска на фасаде здания была открыта сегодня, 12 сентября.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, память об Андрее Дементьеве, его творчестве – это память о целой эпохе.

«Он умел и работать, и мечтать. Был журналистом, редактором, телеведущим, общественным деятелем, прекрасным отцом, мужем, товарищем. Но в первую очередь Андрей Дементьев — поэт, чьи стихи и песни знает вся страна», — считает глава региона.

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняла участие супруга поэта, художественный руководитель Дома поэзии Андрея Дементьева Анна Пугач.

В 2019 году была открыта мемориальная доска и заложена аллея в память о поэте в Ессентуках. Жизнь Андрея Дементьева была тесно связана с Северным Кавказом. Там в 1966 году он написал «Балладу о матери» и другие произведения. Поэт часто приезжал на Кавказские минеральные воды, много лет возглавлял попечительский совет музея «Дача Шаляпина» в Кисловодске, участвовал в работе музея М.Ю. Лермонтова в Пятигорске. Многие стихи Андрея Дементьева были навеяны событиями, происходившими на Северном Кавказе в XIX веке. В частности, так появилась книга, посвященная кавказской ссылке Лермонтова «И всё полно здесь имени его».

В столице Верхневолжья мемориальная доска, посвящённая Андрею Дементьеву, была открыта в прошлом году на фасаде здания Тверского государственного университета, где он провёл первые студенческие годы и начал писать первые стихи.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века. Его творческое наследие многогранно – от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других.

Имя Андрея Дементьева занесено в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В честь знаменитого земляка названа улица в центре города, где расположен единственный в России Дом поэзии, который был создан Андреем Дементьевым и носит его имя.

В регионе также учреждена Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева для молодых поэтов и профессиональных литераторов.

18 июля 2020 года на набережной Степана Разина 16, где заканчивается улица Андрея Дементьева, установлен закладной камень. В будущем там появится памятник нашему земляку.

Пресс-служба Правительства Тверской области