Молодёжь Тверской области вернулась с Российской студенческой весны с 8 дипломами и двумя спецпризами

Студенты вузов Тверской области стали лауреатами XXVIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – 2020», который завершился в Ростове-на-Дону. Всего в мероприятии приняли 2 тысячи человек из 70 регионов страны.

«Российское студенчество объединяет энергичных, активных и творческих молодых людей. Смелые планы и инициативы нового поколения уже сегодня определяют будущее страны и Тверской области, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал в числе ключевых государственных приоритетов создание условий, позволяющих молодым людям проявить себя».

Тверскую область на фестивале представляли студенты ведущих вузов региона, которые продемонстрировали таланты в вокальном, танцевальном, театральном конкурсах, в оригинальном жанре, журналистике и в направлении «видео». Вне конкурса ребята показали региональную программу «Приключения желтого чемоданчика».

В итоге у тверской делегации – восемь дипломов лауреатов фестиваля и два специальных приза. Награды получили:

- Наталья Лебенкова (ТвГТУ) – лауреат 1 степени, Журналистика. Публикация;

- Софья Орешенкова (ТГМУ) – лауреат 2 степени, Академический вокал;

- Дуэт «Витамин Б» – лауреаты 2 степени, Эстрадный вокал. Авторская песня;

- Даниил Дозоров и Валерия Абрамова (ТвГТУ) – лауреат 2 степени, Видеоработа;

- Ансамбль «Грани» (ТвГУ, ТвГТУ) – лауреат 3 степени, Современная хореография;

- Александр Иноземцев (ТКК им. Н.А, Львова) – лауреат 3 степени, Цирковое искусство. Жонглирование;

- Татьяна Агальцова (ТвГУ) – лауреат 3 степени, Эстрадный вокал. Патриотическая песня;

- Александра Бессуднова (ТГМУ) – лауреат 3 степени, Эстрадный вокал;

- Александр Дедов (ТвГУ), видеоработа. «Лучшая мужская роль»;

- Егор Головацкий (ТвГТУ) – специальный приз «За чувственное исполнение», Эстрадный вокал. Авторская песня.

Специально для фестиваля был написан гимн Российской студвесны. Его авторами стали музыканты из Твери – Алёна Медкова и Егор Головацкий.

Российская студенческая весна – единственная в России Программа поддержки и развития студенческого творчества. Она реализуется с 1992 года и включает в себя 80 региональных, 10 всероссийских и четыре международных события. Ежегодно в Программе участвует около 1 500 000 студентов, представляющих более 1200 образовательных организаций со всех уголков страны. В 2019 году мероприятия Программы вошли в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Учредители Программы – Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, Российский Союз Молодежи.

Пресс-служба Правительства Тверской области