Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 сентября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавирусной инфекции. 4344 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за прошедшие сутки 16 человек.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 171253, в том числе за последние сутки их проведено 730.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5680 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1119 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

217 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1835

Кимры 562

Конаковский район 443

Ржев 426

Калининский район 289

Лихославльский район 243

Торжок 250

Вышневолоцкий городской округ 182

Максатихинский район 134

Осташковский городской округ 123

Бологовский район 113

Кашинский городской округ 84

Рамешковский район 76

Бежецкий район 74

Андреапольский муниципальный округ 69

Ржевский район 71

Кимрский район 67

Зубцовский район 64

Торопецкий район 64

Нелидовский городской округ 53

Кесовогорский район 45

Лесной муниципальный округ 44

Старицкий район 45

Оленинский муниципальный округ 47

Селижаровский район 38

Торжокский район 36

Спировский район 36

Калязинский район 28

Весьегонский муниципальный округ 25

Сонковский район 23

Западнодвинский муниципальный округ 23

Кувшиновский район 22

Краснохолмский район 10

Удомельский городской округ 10

Фировский район 7

Бельский район 5

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 3

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области