Ещё один сельский дом культуры в Тверской области отремонтирован по нацпроекту «Культура»

12 сентября в деревне Иваново Весьегонского района Тверской области после ремонта открыт дом культуры. Работы на объекте проведены в рамках реализации национального проекта «Культура».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, создание условий для комфортной жизни в сельской местности, в том числе для проведения досуга — одна из ключевых задач развития территорий. Учреждения культуры должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой, считает глава региона.

На проведение работ в Ивановском сельском доме культуре было выделено 451,3 тыс. рублей – средства федерального, областного и местного бюджетов. В учреждении осуществлен капитальный ремонт теплогенераторной с заменой котла.

Всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» в Тверской области в план работ по капитальному ремонту включено 6 сельских домов культуры. Завершены работы в доме культуры села Михайловское и межпоселенческом доме культуры в деревне Рязаново Калининского района, отремонтирована кровля в доме культуры Новоямской Старицкого района. 11 сентября открылся обновлённый культурно-досуговый центр в деревне Щучье Жарковского района, где отремонтированы фасад, фойе, зал, заменены окна и двери. В настоящее время продолжаются работы в доме досуга в деревне Казицино Торжокского района.

Общий объём финансирования по всем объёктам из федерального и областного бюджетов составляет 7,8 млн рублей.

В 2019 году по национальному проекту в Верхневолжье был проведён капитальный ремонт 4 сельских домов культуры, расположенных в посёлке Зеленогорский Вышневолоцкого городского округа, деревне Райково Максатихинского района, селе Кушалино Рамешковского района, деревне Малое Василёво Кимрского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области