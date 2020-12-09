В Тверской области в честь Дня охотника организован праздник

12 сентября в столице Верхневолжья проходит мероприятие, посвящённое Дню охотника в Тверской области. Начало праздника в 11.00. Вход свободный.

В Тверской области ведется работа по повышению эффективности контроля в сфере охотопользования. Значимость бережного отношения к экологии и природным ресурсам Верхневолжья неоднократно подчеркивал Губернатор Игорь Руденя.

«Тверская область является одной из наиболее экологически чистых в ЦФО и обладает огромным рекреационным потенциалом. Очень важно беречь наши ресурсы, повышать социальную ответственность граждан в отношении к окружающей среде», – считает Игорь Руденя.

В рамках праздника состоятся соревнования по стрельбе, выставка охотничьих собак, специализированной техники, концертная программа, розыгрыши призов, спортивное ориентирование, показательное выступление клуба исторической реконструкции, будут организованы стрелковый тир и полевая кухня.

Турнир по стрельбе стартует в 12:30. Соревнования будут проходить в личном зачете. В финал выйдут 6 самых метких охотников. Финал проводится по правилам компакт- спортинга и состоит из 15 одиночных мишеней.

Также состоится мастер-класс по стрельбе для всех желающих. В 15:30 соревнования продолжатся в двух категориях: hunter pro - 40 мишеней, hunter top - 70 мишеней.

Праздник «День охотника - 2020» пройдет на территории бывшего областного стрельбища общества охотников по адресу г. Тверь, ул. Стрелковая. По направлению к месту расположения мероприятия будут установлены информационные указатели.

Организатор мероприятия - Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области