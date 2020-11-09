Игорь Руденя провёл совещание по реализации в Тверской области проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода»

Ход реализации в Тверской области региональных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» национального проекта «Экология» рассмотрен на совещании, которое 11 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя.

По проекту «Чистая вода» до 2024 года на территории Верхневолжья построят и реконструируют 17 объектов питьевого водоснабжения. Главная задача – обеспечить качественной питьевой водой 99% городского населения и 85,8% всего населения Тверской области.

«Сегодня у нас много муниципалитетов, которые нуждаются в улучшении качества питьевой воды. В рамках национального проекта «Экология» перед нами стоят масштабные задачи. Первоочередные - сроки и качество выполнения всех работ», - считает Игорь Руденя.

В этом году запланировано заключение контракта на реконструкцию водозаборных сооружений Ржев-1 и Ржев-2, а также системы подготовки питьевой воды в Ржеве.

В настоящее время ведётся модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери протяжённостью 7500 метров, реконструкция водозабора и водоочистки в посёлке Кесова Гора.

Ключевая задача проекта «Оздоровление Волги» — снизить сброс загрязнённых сточных вод в реку. Для этого до 2024 года запланировано строительство и реконструкция 8 очистных сооружений и систем водоотведения в 8 муниципалитетах.

В этом году началась реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений в Твери и первый этап реконструкции очистных сооружений в Конаково. На заседании был представлен ход реализации проектов.

В текущем году планируется заключить контракты на реконструкцию очистных сооружений в селе Городня со строительством напорной линии

от посёлка Радченко Конаковского района, а также на реконструкцию очистных сооружений в Торжке.

Кроме этого, участниками проектов до 2024 года станут Старица, Калязин, Осташков, Вышний Волочёк, Бежецк и ряд других муниципальных образований Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области