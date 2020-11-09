В Правительстве Тверской области рассмотрены генеральные планы сельских поселений

Генеральные планы двух сельских поселений Бежецкого и Конаковского районов рассмотрены 11 сентября на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям, которое провел Губернатор Игорь Руденя. Речь шла об изменении функционального зонирования территорий и установлении границ Шишковского, Филиппковского и Первомайского сельских поселений.

«Генеральные планы являются для нас важным направлением работы. От их качества зависит, в том числе бизнес-привлекательность нашей территории, а также развитие общественных пространств, жилищного строительства, газификация, дороги», – считает Игорь Руденя.

На заседании обсуждался проект генплана Шишковского сельского поселения Бежецкого района. На этой территории компанией «Коралл» будет построена автостоянка для уборочной и автомобильной техники, цех для их обслуживания, а также зернохранилище для семян и удобрений. Предполагается создание 20 новых рабочих мест, само производство будет размещено на территории в 4,8 га.

Рассмотрен генплан Филиппковского сельского поселения Бежецкого района, где на территории 2,4 га планируется создание производственной зоны для компании «Коралл».

Ещё один документ касался Первомайского сельского поселения Конаковского района. Там планируется перевести 11 земельных участков общей площадью 74,4 га из земель сельскохозяйственного назначения в земли рекреационного назначения.

Земли рекреационного назначения представляют собой земельные участки, которые предназначены для того, чтобы организовать культурно-оздоровительную, спортивную деятельность граждан, а также земли, которые используются для отдыха и туризма.

Пресс-служба Правительства Тверской области