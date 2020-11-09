Требования к качеству дорожных работ повышают в Тверской области

В Тверской области повышают требования к качеству работ на дорогах регионального и межмуниципального значения. Вопрос рассмотрен на заседании Президиума Правительства региона, которое 11 сентября провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя считает качественные дороги одним из важных условий создания комфортных условий для проживания в регионе, повышения инвестиционной привлекательности территорий, развития туризма. Стандарты дорожных работ утверждены Правительством Тверской области.

Среди новых требований к качеству дорожных работ, одобренных на заседании Президиума – завершение укладки асфальта и нанесение дорожной разметки термопластиком не позднее 1 октября. Такой пункт должен быть внесен в государственные и муниципальные контракты заказчиком.

Кроме того, работы по регулировке высотного положения колодцев системы водоотведения необходимо производить до укладки асфальтобетонного покрытия. А отклонение по вертикали крышки люка колодца относительно проезжей части автодороги допускается не более одного сантиметра.

Подрядчики должны заключать договоры на поставку инертных строительных материалов с организациями, имеющими лицензии на добычу полезных ископаемых. Также подрядчики обязаны обеспечить ежедневный вывоз строительного мусора по договорам со специализированными организациями.

В Тверской области работы ведутся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в рамках региональной программы дорожных работ.

В 2020 году по завершении текущего дорожного сезона по национальному проекту в Тверской области отремонтируют 153,6 км региональных дорог. На сегодняшний день выполнено более 90% от запланированного объёма работ. В столице Верхневолжья по национальному проекту приводят в порядок более 61,5 км улично-дорожной сети.

По сравнению с 2016 годом в 2020-м объемы ремонтной кампании в Тверской области увеличились в 4 раза. Всего в плане на этот год – ремонт 620 км дорог регионального, межмуниципального и муниципального значения.

В процессе выполнения и по окончании работ проводятся контрольные измерения применяемых материалов в специальной лаборатории.

Пресс-служба Правительства Тверской области