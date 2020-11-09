В Тверской области в перечень услуг, предоставляемых МФЦ, включено семь направлений поддержки сельхозпроизводителей

В Тверской области актуализирован перечень услуг и мер поддержки, предоставляемых в МФЦ.В том числе, он дополнен новыми возможностями для сельхозпроизводителей. Вопрос рассмотрен на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 11 сентября провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул – важно обеспечить возможности консультирования фермеров на площадках МФЦ для подробного разъяснения действующих мер поддержки. Игорь Руденя поручил Министерству сельского хозяйства региона организовать консультации со специалистами в режиме онлайн.

В перечень услуг, которые оказываются в филиалах МФЦВерхневолжья, добавлены семь направлений поддержки АПК. Это субсидии на стимулирование производительности в молочном скотоводстве и возмещение части затрат на поддержку производства молока, а такжесубсидии на мелиорацию земель. Через МФЦ фермеры теперь могут подавать документы на возмещение части затрат по уходу за плодовыми и ягодными многолетними насаждениями; за реализованное мясо кролика; на приобретение племенного молодняка и посадочного материалаобъектов товарной аквакультуры.

В многофункциональных центрах принимают пакет документов от заявителей и затем передают их в Минсельхоз региона, который принимает решение о предоставлениизаявленной меры поддержки.

Сейчас в Тверской области сеть МФЦ представлена 36 филиалами в центрах муниципальных образований и более 80 территориально обособленными структурными подразделениями в сельских поселениях с населением свыше 1000 человек. В МФЦ предоставляется 31 федеральная услуга и более 100 региональных услуг.

Новый филиал МФЦ в модульном здании накануне начал работу в Оленино. Открытие филиалов также запланировано в Бельском, Молоковском, Сонковском,Фировском, Краснохолмском районах, Пеновском муниципальном округе. Благодаря реализации намеченных проектов в ближайшие годы услугами МФЦ будет охвачено 100% населения Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области