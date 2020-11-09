В учреждения образования Тверской области доставлено более 5 тысяч бесконтактных термометров

11 сентября Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе. Главными стали вопросы профилактики COVID-19 в образовательных организациях региона.

Губернатор подчеркнул - в системе образования должен быть проработан четкий алгоритм действий в случае выявления в учебных заведениях случаев коронавирусной инфекцией либо признаков заболевания, схожих с симптомами COVID-19.

В регионе продолжается работа по оснащению учреждений образования приборами, необходимыми для соблюдения санитарного режима. Поставлено более 5 тысяч бесконтактных термометров. Также в образовательные организации поступили порядка 2 тысяч рециркуляторов для обеззараживания воздуха, в ближайшее время в выдаче будут готовы еще более 2,3 тысяч единиц.

«На первом этапе мы выполнили норматив – один прибор на три аудитории. Надеюсь, что в ближайшее время обеспечим по одному рециркулятору в каждый школьный кабинет», – отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после посещения школы в ходе рабочей поездки в Ржев 10 сентября.

Сейчас образовательная сеть Тверской области начитывает 1102 учреждения дошкольного, общего и профессионального образования, в которых обучаются и воспитываются более 220 тысяч человек. Во всех действует комплекс мер по соблюдению санитарно- эпидемиологическим норм. В школах области открыты запасные входы, чтобы развести потоки учащихся, прибывающих на занятия. В каждом учебном заведении за каждым классом закреплен индивидуальный кабинет для занятий, школьный транспорт проходит ежедневную обработку.

Пресс-служба Правительства Тверской области