Выпускница Тверского музыкального колледжа зачислена в юношеский оркестр Юрия Башмета

Выпускница Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского Ангелина Сорока зачислена во Всероссийский юношеский симфонический оркестр под правлением Юрия Башмета. Ангелина Сорока была участницей мастер-классов, которые прошли 9 сентября в рамках Фестиваля искусств Юрия Башмета, по итогам которых и была принята в оркестр.

Реализация творческого потенциала детей и молодёжи – в числе приоритетных задач для Тверской области.

«Обеспечение возможностей для творческой самореализации детей и молодёжи– это важнейшая часть работы по формированию нового качества жизни», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под правлением Юрия Башмета был сформирован на основе уникального конкурса исполнителей классической музыки, масштаб которого помог выявить музыкально одаренных детей на территории всей России. Отборочные туры проходят во всех федеральных округах, в прослушиваниях принимают участие как студенты ведущих музыкальных институтов, так и ученики детских музыкальных школ, школ искусств и музыкальных училищ, в возрасте от 10 лет до 21 года.

9 сентября в столице Верхневолжья прошел Фестиваль искусств Юрия Башмета. В его рамках прошел концерт на площади Славы. В этом году его зрителями стали работники сфер здравоохранения, образования, социальной защиты населения, а также ветераны и многодетные семьи. Для них на сцене выступил камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством главного дирижера Юрия Башмета. В программе концерта прозвучали произведения П. Чайковского, А. Вьетана, П. Сарасате, Й. Бенда, Н. Паганини, В.А. Моцарта, Т. Такемицу.

Пресс-служба Правительства Тверской области