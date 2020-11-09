Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания двум жителям Тверской области

Указом Президента России Владимира Путина двое жителей Верхневолжья удостоены почетных званий Российской Федерации. Поздравления награжденным направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

За большой вклад в развитие сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено заведующему картофелехранилищем сельскохозяйственного производственного кооператива «Надежда» Владимиру Ипатову.

«Профессионализм, верность традициям тверских аграриев, исключительно трудолюбие снискали Вам заслуженное уважение коллег, позволили внести свой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли в Тверской области. Пусть высокая оценка Вашего труда на государственном уровне будет стимулом для новых достижений», – подчеркнул Игорь Руденя в поздравлении, адресованном Владимиру Ипатову.

Вся трудовая деятельность Владимира Анатольевича связана с сельским хозяйством. Благодаря его профессионализму производственный кооператив имеет хорошую сохранность картофеля, что позволяет обеспечить экологической продукцией Ленинградскую область и Республику Карелия.

За большой вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу Президент России присвоил почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» преподавателю муниципального общеобразовательного учреждения многопрофильной гимназии №12 города Твери Андрею Мишину.

«Высокой оценки удостоен Ваш вклад в сохранение традиций российской педагогики, формирование современной системы общего образования в Тверской области. Уверен, что талант учителя, творческая энергия и верность профессии будут залогом Ваших новых успехов в работе на благо Верхневолжья», – подчеркнул в поздравлении Игорь Руденя.

Андрей Мишин работает в сфере образования 29 лет. Он продолжатель учительской династии Мишиных-Орловых в Тверской области, трижды победитель конкурса «Лучшие учителя России» в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Ученики Андрея Валентиновича являются призёрами Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, успешно сдают Кембриджские международные экзамены повышенного уровня. Они призеры и победители многочисленных Всероссийских дистанционных олимпиад, турниров и конкурсов. По итогам международного профессионального конкурса британского издательства Экспресс Паблишинг учитель вошел в тридцатку лучших учителей английского языка мира, его авторские методические разработки были опубликованы в книге «Ideas Central». Express Publishing.

Пресс-служба Правительства Тверской области