В отдалённом районе Тверской области после ремонта по нацпроекту «Культура» открывается досуговый центр

В Тверской области завершён капитальный ремонт культурно-досугового центра в деревне Щучье Жарковского района. Работы выполнены в рамках реализации национального проекта «Культура». Торжественное открытие обновлённого учреждения состоится сегодня, 11 сентября.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, создание условий для комфортной жизни в сельской местности, в том числе для проведения досуга — одна из ключевых задач развития территорий.

«Развитие отрасли культуры даёт нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение и делать территорию более привлекательной. Учреждения культуры, в том числе в сельской местности, должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой», - считает Игорь Руденя.

В культурно-досуговом центре в деревне Щучье выполнен капитальный ремонт фасада здания, фойе, зала, заменены окна и двери.

Всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» в Тверской области в план работ по капитальному ремонту включено 6 сельских домов культуры. Завершены работы в доме культуры села Михайловское и межпоселенческом доме культуры в деревне Рязаново Калининского района, отремонтирована кровля в доме культуры Новоямской Старицкого района. Готовится к открытию Ивановский сельский дом культуры Весьегонского района. Продолжаются работы в доме досуга в деревне Казицино Торжокского района.

Общий объём финансирования по всем объёктам из федерального и областного бюджетов составляет 7,8 млн рублей.

В 2019 году по национальному проекту в Верхневолжье был проведён капитальный ремонт 4 сельских домов культуры, расположенных в посёлке Зеленогорский Вышневолоцкого городского округа, деревне Райково Максатихинского района, селе Кушалино Рамешковского района, деревне Малое Василёво Кимрского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области