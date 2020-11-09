Игорь Руденя: регион активизирует работу по развитию города Ржева

Областное Правительство продолжит оказывать поддержку Ржеву для решения актуальных задач развития города. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя по итогам рабочей поездки в муниципалитет.

«Видим, что местная власть прислушивается к пожеланиям жителей, видим, что Ржев преображается, приводятся в порядок общественные пространства. Люди, которые здесь проживают, работают, должны ощущать заботу о своем родном городе, районе. В свою очередь, область активизирует работу по развитию города Ржева», – сказал Игорь Руденя, комментируя журналистам итоги рабочей поездки в муниципалитет.

«Сегодня заметны перемены, которые происходят в Ржеве благодаря вниманию региональной власти и взаимодействию депутатов различных уровней и местной администрации. За счет мер в сфере образования, медицины, благоустройства, дорожного хозяйства это движение вперед, безусловно, продолжится. Убежден, что трудолюбие и преданность родному краю местных жителей – залог дальнейших изменений к лучшему», - отметил на встрече с главой региона директор Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский.

В ходе рабочей поездки Игорь Руденя проинспектировал соблюдение санитарных норм в школах города и района, исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина по обеспечению бесплатным горячим питанием учеников начальных классов.

На встрече с педагогами Губернатор обсудил начало нового учебного года и создание безопасных условий в школах и детских садах в текущей эпидемиологической ситуации.

В сфере здравоохранения Губернатор проверил исполнение поручений, данных во время предыдущих поездок в муниципалитет, в том числе по приведению в порядок Ржевской ЦРБ. Игорь Руденя дал новые установки по обустройству парковки, подъездов к зданию, комплексному благоустройству территории у больницы.

На станции скорой медицинской помощи Губернатору доложили о готовности к капитальному ремонту учреждения. Уже выполненные ремонтные работы глава региона проинспектировал в Ржевском краеведческом музее. Это также было одним из поручений в ходе предыдущих визитов в Ржев.

В рамках подготовки к 75-летию Победы в городе приведены в порядок памятные объекты – Обелиск героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Аллея Героев, которые также посетил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области