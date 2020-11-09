Семья Киричук из Тверской области одержала победу во всероссийском конкурсе «Семья года 2020»

Семья Киричук из Вышневолоцкого городского округа Тверской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в 2020 году. Они стали лучшими в номинации «Семья – хранитель традиций».

«Сегодня на тверской земле ведется большая работа по укреплению семейных ценностей, возрождению традиций многодетной семьи. Это залог уверенного будущего нашего края и благополучия всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Игорь и Марина Киричук в 2020 году отмечают юбилей своей семьи. 10-летие совместной жизни они встретили с двумя детьми – дочкой Елизаветой и сыном Романом.

В профессии Игорь пошел по стопам своего деда – почетного настоятеля Богоявленского собора и почетного гражданина Вышнего Волочка протоиерея Василия Петровича Киричука – и выбрал путь священнослужителя. Сейчас Игорь служит в Вышневолоцком Казанском женском монастыре, а также преподает Закон Божий и церковнославянский язык в Православной средней общеобразовательной школы преподобного Сергия Радонежского. Там же в начальных классах работает жена Марина.

Во всех своих делах и поступках Киричук стараются руководствоваться ценностями, опытом и советами старшего поколения, воспитывают детей по православным канонам.

В 2020 году лучшими на всероссийском уровне были признаны сразу две семьи Тверской области: семья Киричук в номинации «Семья – хранитель традиций» и семья Акимкиных в номинации «Многодетная семья».

Представители Тверской области становятся победителями всероссийского конкурса «Семья года» на протяжении нескольких лет. В 2017 году в номинации «Сельская семья» победила семья Боруленковых из Нелидово. В 2018 году – семья Пажетновых из Торопецкого района в номинации «Золотая семья России». В 2019 году – семья Молчановых из Твери в номинации «Многодетная семья».

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в России с 2016 года. Его организаторы – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерство труда и социальной защиты РФ.

По итогам конкурса формируется национальная книга-летопись, посвященная семьям-победителям в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций».

Пресс-служба Правительства Тверской области