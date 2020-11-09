ВЫБОРЫ - 2020

Традиционно в Российской Федерации все выборы проходят в специально отведенный для этого день, называемый Единым днем голосования. Впервые он состоялся в 2006 году, и с тех пор проведено 20 таких дней: до 2012 года включительно они проходили дважды в год, с 2013 года – один раз в год. Единый день голосования назначается на второе воскресенье сентября - в этом году оно выпало на 13 число. Всего в этот день состоится более восьми тысяч выборов разного уровня в 79 российских регионах.

В Тверской области в этот день состоятся дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11. Также своих депутатов выберут в Западно-двинском, Краснохолмском и Лесном муниципальных округах Тверской области. Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов пройдут в городе Лихославле. В Максатихинском районе будут выбирать депутатов сразу в трех сельских поселениях: Зареченском, Малышевском и Рыбинском. Депутатов в местную Думу будут выбирать в Оленинском, Сандовском, Пеновском и Селижаровском муниципальных округах. В Осташковской городской Думе пройдут дополнительные выборы депутата. Пройдут выборы депутатов в Собрания депутатов Ржевского, Сонковского и Кесовогорского районов. Депутатов будут выбирать в Совет депутатов Никулинского сельского поселения Калининского муниципального района, а в Собрание депутатов Торопецкого района пройдут повторные выборы депутата и там же пройдут дополнительные выборы депутата Совета депутатов города Торопца. Депутатов будут выбирать в Думу ЗАТО Озерный, в Думу ЗАТО Солнечный и в Торжокскую городскую Думу.

В Конаковском районе состоятся выборы депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Новозавидовский пятого созыва и дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

Как нам сообщили в территориальной избирательной комиссии Конаковского района, в поселке Новозавидовский за десять депутатских мест ведут борьбу тридцать кандидатов. На дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Конаковского района «конкурс» тот же: на один мандат претендуют три кандидата. С 9 сентября 2020 года началось досрочное голосование в участковых избирательных комиссиях, задействованных в организации и проведении выборов для избирателей, которые 13 сентября не смогут (по уважительным причинам) прийти на свой избирательный участок. Граждане, которые не могут самостоятельно прийти на избирательный участок, могут пригласить членов участковой комиссии, которая проводит голосование по месту регистрации избирателя, для организации голосования на дому. Пригласить членов комиссии на дом можно до 14 часов 13 сентября.

ВАЖНО! Поскольку сохраняется опасность заражения коронавирусом, все участковые комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, дистанционными термометрами, перед началом голосования помещения будут продезинфицированы сотрудниками МЧС.