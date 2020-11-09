НАШИ НА ЮБИЛЕЙНОМ ФЕСТИВАЛЕ

6 сентября в Кимрском районе состоялся V областной открытый фольклорный фестиваль «Святьё», в котором приняли участие творческие коллективы ДК «Современник» из Конаковского района.

Этот фестиваль был организован 10 лет назад по инициативе Тверского областного Дома народного творчества в целях сохранения, развития и популяризации фольклорных традиций тверского края, укрепления сотрудничества и обмена опытом в сфере традиционной народной культуры.

Фестиваль «Святьё» проходит раз в два года и за это время стал одним их самых ожидаемых фольклорных праздников в нашем регионе, и не только. В этом году его участниками стали 15 творческих коллективов из Тверской и Московской областей и города Твери.

Конаковский район на фестивале представили три коллектива Дворца культуры «Современник»: народный ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка» под руководством заслуженного работника культуры РФ Раисы Николаевны Смирновой, хор русской народной и казачьей песни «Русь» (рук. Евгений Дадаев) и ансамбль народной песни «Северяночка» (рук. Елена Кривошеева).

Первые сентябрьские выходные порадовали организаторов и гостей фестиваля отличной погодой. Гала-концерт проходил на открытой сцене возле ДК «Центральный», и красочные народные костюмы в солнечных лучах казались особенно яркими, а отличный вокал сопровождался дружными аплодисментами зрителей.

В завершение программы все участники фестиваля были награждены дипломами Тверского областного Дома народного творчества.

Наталья БАРАНОВСКАЯ.