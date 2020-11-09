МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Награды - лучшим



В день профессионального праздника – Дня финансиста в торжественной обстановке коллектив финансистов, экономистов и бухгалтеров администрации Конаковского района поздравил глава Конаковского района Олег Лобановский.

В своем выступлении Олег Владимирович отметил, что роль специалистов финансовой сферы трудно переоценить. От эффективности их деятельности, точности и грамотности в решении поставленных задач зависят стабильность экономики района, успешность реализации социальных и многих других проектов.

В этом году к награждению Почетной грамотой главы Конаковского района за добросовестный труд, профессиональное мастерство представлены:

Наталья Тагильцева, заведующий отделом доходов управления финансов администрации Конаковского района; Надежда Шилова, заведующий отделом экономики администрации Конаковского района; Оксана Гуреева, заместитель директора, главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Организация бухгалтерского и планово-экономического обслуживания» муниципального образования «Конаковский район» Тверской области; Ольга Коробейникова, главный специалист немуниципальной службы бюджетного отдела управления финансов администрации Конаковского района; Ирина Белякова, главный специалист планово-экономического отдела муниципального казенного учреждения «Организация бухгалтерского и планово-экономического обслуживания» муниципального образования «Конаковский район Тверской области; Светлана Быкова, главный специалист немуниципальной службы отдела доходов управления финансов администрации Конаковского района.

Совещание управделами

4 сентября в ДК «Современник» прошел семинар-совещание для управляющих делами администраций муниципальных районов и городских округов Тверской области.

С приветственной речью на открытии мероприятия выступил глава Конаковского района Олег Лобановский. Олег Владимирович рассказал об истории и перспективах развития района. Участники встречи стали зрителями премьерного показа уникального документального фильма, посвященного 90-летию района.

За «круглым столом» обсуждались возможности развития туризма на территории Тверской области. Начальник отдела продвижения и маркетинговой поддержки развития туризма министерства туризма Тверской области Илья Павлов отметил, что основная задача – разработать интересные туристические маршруты, сделать регион привлекательным для приезжих, создать конкурентоспособный продукт. Конаковский район наиболее успешный в плане развития этой сферы: созданы достойные условия для приема гостей, сформирована соответствующая инфраструктура.

Особый интерес у собравшихся вызвал доклад начальник отдела записи актов гражданского состояния Тверской области Марины Тихомировой о результатах реализации создания Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

С 1 октября 2018 года действует закон, который предусматривает внесение новых записей актов гражданского состояния в федеральную информационную систему единого государственного реестра загс и постепенный перенос старых, составленных не ранее 1926 года. В этом году из бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства были выделены средства на предоставление бюджетам субъектов РФ субвенций на осуществление переданных органам государственной власти регионов полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в части перевода сведений в электронную форму. Окончание работ запланировано на 2021 год. Единый реестр загс будет использоваться в качестве основного источника сведений о населении Российской Федерации.

- На территории всех субъектов РФ программное обеспечение введено в эксплуатацию одновременно. Неизбежны временные технические сбои и увеличение времени оказания государственных услуг в переходный период, - отметила начальник отдела записи актов гражданского состояния Тверской области Марина Тихомирова, - поэтому важна активная работа по разрешению вопросов, возникающих при работе в новом формате.

Завершила встречу заместитель министра по делам территориальных образований Тверской области Светлана Задумова, которая информировала участников об основных этапах преобразования муниципальных районов в муниципальные округа.

После сессии участников встречи ждала экскурсионная программа в «Уездъ Кузнецовых» и теплоходная прогулка по Волге.

Рабочая группа провела первую встречу



8 сентября в Твери, в главном офисе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тверской области состоялась встреча рабочей группы администрации Конаковского района «По вопросу решения системных проблем с обращением ТКО на территории Конаковского района» с генеральным директором ООО «ТСАХ» Вячеславом Басовым.

В ходе встречи руководитель рабочей группы помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов доложил генеральному директору «ТСАХ» Вячеславу Басову о принятых рабочей группой решениях, требующих дополнительной работы и немедленного реагирования.

В процессе дискуссии участники встречи пришли к выводу о необходимости провести просветительскую работу среди населения, разместить информационные, ознакомительные материалы по обращению с ТКО в СМИ Конаковского района и социальных сетях.

- Совершая рейды по району, я вижу, что силами глав поселений ведется просветительская работа среди населения о правильном обращении с мусором, - отметил руководитель рабочей группы помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов. - Уверен, что дополнительная информация о порядке обращения с отходами гражданам необходима. Это даст стимул осознанного и ответственного отношения к отходам. Людей, не равнодушных к вопросам экологии, будет становиться все больше, и каждый обязан проявить заботу о природе.

Также на встрече принято решение создать на территории одного из поселений в качестве пилотного проекта площадку для сбора крупногабаритного мусора (строительного, растительного и др.) с обеспечением установки контейнеров разного объема.

- На первоначальном этапе это может быть забетонированная площадка, куда жители привезут бытовую технику, мебель, спил растений, бумагу и картон. Вывозить мусор с площадки будут специалисты «ТСАХ», - прокомментировал генеральный директор ООО «ТСАХ» Вячеслав Басов. - Для жителей и организаций это будет бесплатно. В перспективе проект будет реализован во всех поселениях района.

В завершение встречи Вячеслав Басов заверил, что в ближайшее время подготовит ответы с конкретными предложениями на уже принятые решения рабочей группы «По вопросу решения системных проблем с обращением ТКО на территории Конаковского района».

Готовность к зиме

В Конаковском районе состоялось выездное заседание комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Тверской области к прохождению отопительного сезона.

Заседание провели заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области Владимир Пушкарев и глава Конаковского района Олег Лобановский. Было озвучено, что на начало сентября процент готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы по Конаковскому району составил: в МКД – 99 процентов, котельные готовы на 94процента, тепловые и водопроводные сети - 93 процента, канализационные сети - 96 процентов, оформлено 86 процентов паспортов. В соответствии с постановлением администрации Конаковского района «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы Конаковского района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов» создана комиссия, утвержден План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг., проводится еженедельный мониторинг готовности поселений к предстоящей зиме. В свою очередь, нормативно-правовыми актами поселений района утверждены составы комиссий и планы мероприятий по подготовке к ОЗП, определены ответственные лица. В ходе совещания главы поселений и администраций поселений доложили о степени готовности всех объектов в своих поселениях к отопительному сезону. В основном, процент готовности составляет более 90 процентов, подготовка к ОЗП идет в плановом режиме. Указали некоторые проблемы, с которыми они сталкиваются. Основная из них - устаревшие трубопроводы и теплосети.

Бурную дискуссию вызвал вопрос увеличения числа неплательщиков: население имеет долги перед управляющими компаниями, как следствие, нарастает задолженность перед ресурсными компаниями.

- Здесь важна систематическая, целенаправленная работа с жителями, - отметил глава Конаковского района Олег Лобановский, - главы, ресурсосберегающие компании, приставы должны тесно взаимодействовать между собой. Необходимо выдавать уведомления с указанными сроками погашения долга, при неисполнении - реагировать в рамках правового поля. Для своевременного выявления проблем и поиска путей их решения – выстраивать диалог, лично коммуницировать со всеми участниками договорных обязательств.

В завершение встречи министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области Владимир Пушкарев рассказал о программах, в которых можно участвовать по модернизации и строительству объектов ЖКХ. Было отмечено, что Конаковский район ответственно подошел к вопросу вступления в отопительный сезон.

Управлению образования администрации Конаковского района срочно требуется специалист со средним профессиональным образованием (высшее образование приветствуется), навыками работы с документами и ведения кадрового делопроизводства. По всем вопросам обращаться в управление образования администрации Конаковского района по тел. 4-97-95 (доб. 501, 509).

ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ ТЕРЯЛИСЬ



Для поиска заблудившихся людей поисковый отряд «Лиза Алерт» установил в районе карьеров 2-е Моховое стрелки-указатели.

Стрелки-указатели направлены в сторону ближайших СНТ. Ориентируясь по направлению стрелок, заблудившимся в лесу людям легче выйти и найти дорогу домой. На информационных табличках указаны код региона, название населённого пункта или дороги, куда указывает стрелка, расстояние в километрах, номера телефонов 112 и 88007005452. На прошлой неделе установлена первая партия указателей. В последующем члены поисковой группы «Лиза Алерт» установят оставшиеся указатели, изготовленные Тверской фабрикой печати, за что им поисковики говорят огромное спасибо.

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА