Восьмого сентября в средней школе поселка Первое мая для учащихся первого класса проведено ставшее для школы уже традиционным праздничное мероприятие «Посвящение в пешеходы».

Этот праздник подготовил и провел вместе со своим руководителем Екатериной Сергеевной Ковригиной школьный отряд юных инспекторов движения (ЮИД), созданный в школе в 2018 году. Главная цель праздника - расширение представлений первоклашек о правилах поведения на дорогах, о значении дорожных знаков и сигналов светофора, развитие наблюдательности и внимания, воспитание культуры взаимоотношений, чувства дружбы, взаимовыручки и взаимопомощи, закрепление знаний ребят о дорожных знаках и правилах дорожного движения.

Члены отряда ЮИД очень ответственно отнеслись к подготовке праздника. Они подготовили стихи по дорожной безопасности, провели викторину по правилам дорожного движения. Первоклассники с воодушевлением поиграли в игру «Строим пешеходный переход», прошли через эстафету «Дорожные знаки». Ребята встретились с необыкновенными сказочными героями: Светофором Светофорычем, ПДДешкой и Помехой Неумехой.

На протяжении всего мероприятия ребята дружно отвечали на вопросы, разгадывали загадки, играли в игры, слушали советы и наказы (а их было немало), смотрели познавательные мультфильмы о правилах дорожного движения, о световозвращающих элементах с любимыми героями Тетушкой Совой, Непослухой и Мигал Мигалычем Светофоровым. И, конечно, произнесли Клятву юного пешехода. После торжественной части члены отряда ЮИД школы вручили каждому участнику светоотражающие фликеры и памятки «Соблюдай правила дорожного движения».

Праздник прошёл весело, непринужденно, и очень хочется надеяться, что он надолго сохранится в памяти наших первоклассников, ребята будут знать и никогда не будут нарушать правила дорожного движения.

Н. ВЬЮНОВА,

директор школы.