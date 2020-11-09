ПОСВЯЩЕНИЕ... В ПЕШЕХОДЫ

posted by admin on пт, 09/11/2020 - 09:00

 

Восьмого сентября в средней школе поселка Первое мая для учащихся первого класса  проведено ставшее для школы уже традиционным праздничное мероприятие «Посвящение в пешеходы».  
Этот праздник   подготовил и провел вместе со своим руководителем  Екатериной Сергеевной Ковригиной школьный отряд юных инспекторов движения (ЮИД), созданный в школе в 2018 году. Главная цель праздника - расширение представлений первоклашек о правилах поведения на дорогах, о  значении  дорожных знаков и сигналов светофора, развитие наблюдательности и внимания,  воспитание культуры взаимоотношений, чувства дружбы, взаимовыручки и взаимопомощи, закрепление знаний ребят о дорожных знаках и правилах дорожного движения.
Члены отряда ЮИД  очень ответственно отнеслись к подготовке праздника. Они  подготовили  стихи по дорожной безопасности, провели викторину по правилам дорожного движения. Первоклассники с воодушевлением поиграли в  игру «Строим пешеходный переход», прошли через эстафету «Дорожные знаки». Ребята встретились с необыкновенными  сказочными героями:  Светофором Светофорычем, ПДДешкой и  Помехой Неумехой.
На протяжении всего мероприятия ребята дружно отвечали на вопросы, разгадывали загадки, играли в игры,  слушали советы и  наказы (а их было немало), смотрели познавательные мультфильмы о правилах дорожного движения, о световозвращающих элементах с любимыми героями Тетушкой Совой, Непослухой и Мигал Мигалычем Светофоровым. И, конечно, произнесли Клятву юного пешехода. После торжественной части члены  отряда ЮИД школы вручили  каждому участнику светоотражающие фликеры и памятки  «Соблюдай правила дорожного движения».  
Праздник  прошёл весело, непринужденно, и очень хочется надеяться, что он надолго сохранится в памяти наших первоклассников, ребята будут знать и никогда не будут нарушать правила дорожного движения.  
Н. ВЬЮНОВА, 
директор школы.

 

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