ШКОЛЬНИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Юные инспектора дорожного движения школы № 9 города Конаково провели акцию «Внимание - на дорогу».

В рамках кампании по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в нашем регионе, в МБОУ СОШ № 9 г. Конаково, был организован ряд мероприятий. Одним из них стало нанесение информационных надписей в районе пешеходных переходов около Центра внешкольной работы г. Конаково, детского сада № 11, магазина «Магнит Косметик» на улице Баскакова.

Девятиклассники Иван Гордиков, Илья Тагильцев и семиклассник Сергей Кальчев изготовили трафареты «Возьми ребенка за руку!». Ребятам очень понравилась такая возможность привлечь внимание к безопасности жителей города, тем самым предотвратить травматизм и сохранить детскую жизнь. В дальнейшем ребята планируют создать такие надписи, как «Внимание, дорога!», «Сними наушники!», «Слезь с велосипеда!» и повторить свою работу весной.

Ольга ПАНКОВА,

руководитель отряда ЮИД.