ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – НЕ ДЛЯ ИГР!

В связи с проведением в период с 31 августа по 30 сентября месячника «Детям - безопасную дорогу!» хочется еще раз осветить тему профилактики непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте.

Основной причиной травмирования на железнодорожных станциях является нарушение гражданами правил нахождения на железнодорожных путях: переход железнодорожных путей в неустановленных местах, нахождение на железнодорожных путях в наушниках, капюшонах, пролезание под железнодорожными вагонами, проезд на крышах электропоездов, так называемые «зацеперы» и т.д.

В летний период увеличен риск травмирования несовершеннолетних из-за беспечности и халатности взрослых, а также невнимательности, недисциплинированности самих подростков. Неправильная организация досуга, недостаточная воспитательная работа с детьми приводят к отсутствию у них твердых навыков поведения на железной дороге и вблизи нее.

В целях исключения несчастных случаев призываем всех граждан к соблюдению правил нахождения на территории железной дороги, не игнорировать требования предупреждающих знаков и надписей, быть внимательными и осторожными. Родителей и педагогов просим провести разъяснительную работу с детьми. Железная дорога - территория не для игр!

В. ЖАРОВА, и.о. начальника станции Конаково ГРЭС.