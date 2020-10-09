Детей из многодетных семей Тверской области приглашают принять участие во всероссийских конкурсах ко Дню матери

Детей из многодетных семей Тверской области приглашают принять участие во всероссийских конкурсах, приуроченных ко Дню матери. Они организованы в рамках всероссийского проекта «Многодетная Россия», который направлен на формирование позитивного образа многодетных семей, решение задач по улучшению качества их жизни, раскрытие творческого потенциала участников.

«Приоритетами государственной политики в России объявлены семья и дети, защита института брака. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Один из конкурсов - «Мамина мечта», присоединиться к нему можно в социальных сетях под хэштегом #Моямамамечтает. Для участия в конкурсе необходимо представить фото или видеоматериалы на тему «О чем мечтает моя мама».

«Мама - хранитель семейных традиций» и «Мамина история успеха», - конкурсы сочинений. Подробности участия размещены на сайте https://многодетные-семьи.рф/mama.

Окончание приёма заявок - 30 сентября. Победители будут объявлены 15 октября 2020 года.

В Тверской области многодетным семьям, укреплению института материнства и детства уделяется особое внимание. Реализуется комплекс мер по поддержки больших семей.

С этого года действующие региональные меры в демографии дополнены новыми. Так, многодетным предоставляют сертификаты на приобретение автомобиля и из областного бюджета покрывают расходы в течение пяти лет на страховку транспортного средства, многодетные родители освобождены от уплаты транспортного налога, матерям из многодетных семей предоставляются компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов, дети из многодетных семей с 1 по 5 классы включительно обеспечиваются школьной формой. С 2019 года по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

В Тверской области также учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

Пресс-служба Правительства Тверской области