Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Ржев проверил соблюдение санитарных норм в школах города и района

10 сентября в Ржеве Губернатор Игорь Руденя ознакомился с работой учреждений образования - средней школы №2 и Хорошевской начальной школы. Глава региона проверил исполнение поручений Президента РФ Владимира Путина, касающиеся начала нового учебного года.

В средней школе №2 в настоящее время обучается 266 учеников, каждый из них, а также все сотрудники в обязательном порядке на входе в учреждение проходят термометрию. Кроме того, в образовательной организации соблюдаются и другие требования санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе за счёт средств областного бюджета в школу поставлены рециркуляторы воздуха.

«В Тверской области реализуется региональный проект по поставке в школы приборов для измерения температуры и рециркуляторов воздуха. На первом этапе мы выполнили норматив – один прибор на три аудитории. Надеюсь, что в ближайшее время обеспечим по одному рециркулятору в каждый школьный кабинет», – отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после посещения школы.

С 1 сентября 2020 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина во всех субъектах страны введено бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. В ходе визита в учреждение Игорь Руденя ознакомился с работой школьной столовой.

В этом году в Тверской области на обеспечение учеников начальной школы горячим питанием будет направлено более 261,4 млн рублей, из них большая часть – федеральные средства, что позволило в два раза повысить стоимость одного школьного обеда, а значит обеспечить более качественное и сбалансированное питание учеников. Федеральную субсидию получили регионы, школы которых были готовы к организации питания.

Также в учреждении глава региона посетил спортивный зал, где шла тренировка школьного баскетбольного клуба «Олимпия» – спортивной гордости учебного заведения. Баскетболисты неоднократно занимали призовые места на различных соревнованиях, включая всероссийские турниры. Для улучшения подготовки юных спортсменов глава региона поручил провести ремонт в школьном спортзале. Кроме того, глава региона указал на необходимость ремонта кровли учреждения.

Кроме того, Игорь Руденя посетил Хорошевскую начальную школу, где обучается 58 ребят. При подготовке к новому учебного году в учреждении был проведен косметический ремонт классов, коридора, обеденного зала, раздевалки, санитарной комнаты.

Ржев планируется сделать центром дуального онлайн-образования. Проект будет реализован со следующего учебного года при участии Тверского государственного университета. Молодые люди смогут на рабочем месте получить высшее образование по специальностям, востребованным в экономике региона.

По мнению директора Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрея Белоцерковского, Ржев обладает всеми необходимыми ресурсами для развития этого и других направлений.

«В Ржевском районе сильные педагогические коллективы. Это подтверждает такой показатель, как средний балл по ЕГЭ. К примеру, здесь есть школы, где выпускники получают 100 баллов по физике. Это, в первую очередь, работа педагогов. В масштабах области решаются задачи по дополнительному техническому образованию детей, в том числе у нас создан IT куб. Планируется далее развивать физико-математическое направление»», – отметил Андрей Белоцерковский в ходе рабочей встречи с Губернатором Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области