Игорь Руденя потребовалвыполнить в полном объемепорученияпо ремонту ЦРБ и станции скорой помощи в Ржеве

10 сентября Губернатор Игорь Руденя в Ржеве посетил местную центральную районную больницу и станцию скорой медицинской помощи, чтобы проверить исполнение поручений, данных во время предыдущих поездок в муниципалитет.

Одна из задач, поставленных Губернатором, касалась обновления ограждения ЦРБ. Министерством здравоохранения подготовлен проект. Игорь Руденя подчеркнул – уже на следующей неделе от Минздрава должны быть представлены решения по ремонту.

Губернатор также поручил обустроить единое парковочное пространство у ЦРБ, сделать удобные подъезды к зданию, провести комплексное благоустройство территории у больницы, привести в порядок фасады и кровлю.

В 2019-2020 годах при поддержке области в ЦРБ закуплено новое оборудование. В 2019-м в больницу поступили система эндоскопической визуализации, рентген аппарат. В 2020 году поставлено офтальмологическое оборудование – автоматический рефрактометр. Отремонтирован компьютерный томограф. Внутренние пространства детской поликлиники оснащены новой мебелью, сделаны игровые зоны для детей.

Ржевская ЦРБ обслуживает население не только Ржевского, но и Зубцовского, Оленинского, Старицкого районов Тверской области. Медицинская помощьдетямс 2015 года оказывается в новом здании поликлиники.

На станции скорой медицинской помощи готовятся к капитальному ремонту, решение о его проведении Игорь Руденя принял при посещении учреждения в марте 2020 года.На работы из областного бюджета выделено более 25,3 млн рублей.

Будут отремонтированы кровля и фасады основного здания и гаража, заменены оконные и дверные блоки, инженерные коммуникации, обновят такжевнутреннюю отделку помещений. Кроме того, предусмотрена замена дорожного покрытия внутридворовой территории.

По информации Минздрава и Минстроя Тверской области, проведение работ будут вести поэтапно, с частичным выводом мощностей с согласования руководства учреждения. Основной объем работ планируется завершить до конца этого года.

Директор Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковскийсчитает актуальным для здравоохранения Ржева и Ржевского района не только обновление материально-технической базы, но и подготовку новых кадров.

«В настоящее время в Тверской области по инициативе Губернатора проходит существенная модернизация скорой медицинской помощи. Кроме укрепления материально – технической базы медицинских учреждений, следующий вопрос – кадровый. Должен меняться механизм целевого обучения будущих специалистов, и сейчас несколько проектов в этом направлении мы будем запускать, в том числе введение понятия «областное целевое обучение», - подчеркнул Андрей Белоцерковский в ходе рабочей встречи с Губернатором Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области