Игорь Руденя проинспектировал выполненные работы в Ржевском краеведческом музее

10 сентября Губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в муниципалитет посетил Ржевский краеведческий музей, где завершен ремонт. Проведение работ в учреждении культуры было одним из поручений главы региона, данных в ходе предыдущих визитов в Ржев.

В 2020 году отремонтирован фасад здания музея,где расположена диорама, посвященная Ржевской битве,выполнены косметические ремонты залов музея в двух зданиях, заменены дверные блоки, благоустроена прилегающая территория – обустроены газоны, высажены деревья, установлены малые архитектурные формы. Кроме того, произведена частичная реэкспозиция диорамы, военной и краеведческой экспозиций, приобретена плазменная панель. На выполнение всех работ было направлено 8,5 млн рублей.

Также по поручению Губернатора в этом году был проведён ремонт участка автодорогина Красноармейской набережной, где расположены два здания музея. Сумма контракта составила свыше 14 млн рублей, в том числе средства областного бюджета – 11,2 млн рублей, остальное – софинансирование со стороны местного бюджета.

По итогам посещения музея глава региона поручил подобрать подходящее здание для расширения музея и увеличения экспозиций, разработать аудиогиды для иностранных туристов. Кроме того, Игорь Руденя поставил задачуустановить в учреждении системы видеонаблюдения, обеспечить его современной мультимедийной техникой.

«Сегодня музей вышел на совершенно другой уровень. Это, в том числе, благодаря тому, что за последний год в Ржеве произошли изменения. Туристы приезжают на Ржевский мемориал Советскому солдату, затем посещают Ржев. То, что было сделано по обновлению, ремонту музею – это всё очень правильно. Необходимо далее двигаться в направлении развития», - отметил директора Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковскийна рабочей встрече с Губернатором Тверской области.

Исторический музей в Ржеве был открыт в 1916 году, на следующий год открылся Ржевский городской музей. В 1925-ом они были объединены в Ржевский государственный музей. Во время Великой Отечественной войны музей был полностью уничтожен.

В 1960-х годах краеведческая экспозиция была открыта в здании Оковецкой церкви. В 1977 году Ржевский музей стал филиалом Калининского государственного объединённого музея. Первая новая его экспозиция была посвящена военной истории ржевского края.

Пресс-служба Правительства Тверской области