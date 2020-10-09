Губернатор Игорь Руденя обсудил с педагогами Ржева начало учебного процесса и вручил награды лучшим специалистам

10 сентября в Ржеве Губернатор Игорь Руденя провел встречу с руководителями образовательных учреждений города и района. Главной темой стала организация очного образовательного процесса в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Хочу поблагодарить педагогов, которые в период ограничений занималась удаленным обучением. В этом учебном году мы закупили бесконтактные термометры, приняли решение приобрести максимальное количество очистителей воздуха, что обезопасить детей. Также выделяем дополнительные средства из областного бюджета на ремонты и модернизацию школ. Продолжаем программу по замене окон, санитарных комнат, кровель», – сообщил Игорь Руденя педагогам.

Новый учебный год в Тверской области начался в традиционном, очном формате и проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер. Предъявляются особые требования к организации учебного процесса, режиму отдыха и питания детей, обязательному проведению термометрии сотрудников и обучающихся, дезинфекции помещений.

Ржев планируется сделать центром дуального онлайн-образования. Проект будет реализован со следующего учебного года при участии Тверского государственного университета. Молодые люди смогут на рабочем месте получить высшее образование по специальностям, востребованным в экономике региона.

По мнению директора Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрея Белоцерковского, Ржев обладает всеми необходимыми ресурсами для развития этого и других направлений.

«В Ржевском районе сильные педагогические коллективы. Это подтверждает такой показатель, как средний балл по ЕГЭ. К примеру, здесь есть школы, где выпускники получают 100 баллов по физике. Это, в первую очередь, работа педагогов. В масштабах области решаются задачи по дополнительному техническому образованию детей, в том числе у нас создан IT куб. Планируется далее развивать физико-математическое направление»», – отметил Андрей Белоцерковский в ходе рабочей встречи с Губернатором Тверской области.

Губернатор наградил лучших педагогов Ржева и Ржевского района за добросовестный труд в сфере образования и успехи в профессиональной деятельности.

Почетными грамотами Губернатора Тверской области награждены учитель математики гимназии №10 Элла Верещак, преподаватель русского языка и литературы Трубинской школы Ираида Кудряшова. Благодарности Губернатора удостоены педагоги Чертолинской школы – воспитатель дошкольной группы Инга Марянян, учитель ОБЖ и обществознания Валерий Самохвалов, а также воспитатель детского сада №4 Валентина Уруева, учитель музыки школы №5 Ирина Чайка.

Пресс-служба Правительства Тверской области