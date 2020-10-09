В Верхневолжье стартовал проект «Детство без опасности»

В Тверской области дан старт федеральной образовательной программы для родителей «Детство без опасности», обучающей правилам перевозки детей в автомобиле. Проект реализуется в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина и Стратегией безопасности дорожного движения до 2024 года.

«Необходимо активизировать работу по предупреждению детского травматизма. Эта тема особенно важна для нас: это вопрос демографии, сохранения жизни наших граждан. Работа должна весть по трем основным направлениям. Первое – предупреждение дорожного травматизма, второе – происшествий на воде, третье – бытового травматизма», – считает Игорь Руденя.

Образовательная программа подразумевает прохождение родителями тренингов на базе областного родильного дома. Сотрудники медучреждения несколько раз в неделю будут проводить занятия по темам установки и использования сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдения «детского режима» на дороге (оптимальный скоростной режим, аккуратное вождение), а также обучать правилам перехода проезжей части дороги с коляской.

Сейчас в Тверской области проходит масштабная профилактическая кампания, направленная на формирование у детей навыков безопасного поведения и профилактику детского травматизма. В работе задействованы главы муниципалитетов, территориальные подразделениями МЧС и ГИБДД, педагоги, волонтёры.

Проводятся мероприятия, направленные на формирование у детей навыков безопасного поведения и профилактику детского травматизма. Например, акция «Родительский патруль», в ходе которой активные папы и мамы школьников совместно с педагогами и сотрудниками ГИБДД патрулируют оживленные улицы рядом со школами и детскими садами, чтобы напомнить взрослым и детям об элементарных правилах поведения на дорогах.

Пресс-служба Правительства Тверской области