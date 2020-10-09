Игорь Руденя в Ржеве почтил память освободителей города от немецко-фашистских захватчиков

10 сентября 2020 года Губернатор Тверской области Игорь Руденя проводит рабочий день в городе воинской славы Ржеве. Визит в муниципальное образование начался с церемонии возложения цветов к Обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Вместе с главой региона память красноармейцев-освободителей почтили епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, директор Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский, жители города, юнармейцы.

Обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города, открыт в 1963 году. Памятник традиционно является местом проведения патриотических акций и митингов в День Победы, День освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков и другие знаковые даты.

В декабре 2018 года на заседании Российского организационного комитета «Победа» под руководством Президента России Владимира Путина, в котором принял участие Губернатор Игорь Руденя, было принято решение о ремонте Обелиска.

В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проведена реставрация монумента, благоустройство территории. Также завершено благоустройство Аллеи Героев. Памятное место приведено в порядок при поддержке области, региональное финансирование составило 4,3 млн рублей.

Игорь Руденя осмотрел обновленную Аллею, отметил значимость обустройства здесь пандусов для маломобильных людей. Губернатор обратил внимание на необходимость приведения в порядок расположенного здесь образца противотанковой пушки.

Аллея Героев была открыта 27 июня 2008 года в парке Грацинского и приурочена к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. На мемориальных таблицах увековечены имена Героеы Советского Союза, участвовавших в Ржевской битве.

Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва. Ржев и Ржевский район были освобождены 3 марта 1943 года. Память о подвиге красноармейцев увековечена в Ржевском мемориале Советскому солдату, который открыт 30 июня 2020 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области