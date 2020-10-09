Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 сентября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции. 4313 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за прошедшие сутки 17 человек.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 169393, в том числе за последние сутки их проведено 909.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5635 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1108 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

214 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1821

Кимры 562

Конаковский район 442

Ржев 423

Калининский район 289

Лихославльский район 243

Торжок 248

Вышневолоцкий городской округ 179

Максатихинский район 131

Осташковский городской округ 123

Бологовский район 111

Кашинский городской округ 84

Рамешковский район 75

Бежецкий район 73

Андреапольский муниципальный округ 69

Ржевский район 70

Кимрский район 67

Зубцовский район 63

Торопецкий район 62

Нелидовский городской округ 51

Кесовогорский район 45

Лесной муниципальный округ 44

Старицкий район 45

Оленинский муниципальный округ 45

Селижаровский район 38

Торжокский район 35

Спировский район 34

Калязинский район 27

Весьегонский муниципальный округ 25

Сонковский район 23

Кувшиновский район 22

Западнодвинский муниципальный округ 22

Краснохолмский район 10

Удомельский городской округ 10

Фировский район 6

Бельский район 5

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области