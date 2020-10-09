Двум компаниям обрабатывающей промышленности Тверской области предоставят господдержку по программе «Оборотный капитал»

Двум предприятиям обрабатывающей промышленности Верхневолжья предоставят государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». Заявки на получение льготных займов рассмотрены на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 9 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя.

Данная мера поддержки поможет производствам обеспечить стабильную деятельность и дальнейшее развитие, сохранить рабочие места.

Льготные займы предоставляются в рамках первого регионального пакета мер поддержки бизнеса, принятого с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. Программа позволяет бизнесу преодолеть дефицит оборотных средств.

«В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи», – считает Губернатор Игорь Руденя.

По решению главы региона на докапитализацию Фонда развития промышленности Тверской области по данному направлению дополнительно предусмотрено 375 млн рублей. Общий объём финансирования программы на 2020 год составит 450 млн рублей.

На заседании одобрено предоставление государственной поддержки АО «Элтра-Термо», которое сосредоточено на разработке, производстве, продаже и сервисном обслуживании современных климатических систем, систем независимого подогрева и систем охлаждения двигателей коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники.

Размер льготного займа для компании составит 20 млн рублей и будет предоставлен сроком на 18 месяцев под 1,5 %.

Также финансовая помощь в размере 17 млн рублей на 18 месяцев под 1,5 % годовых будет предоставлена ООО «Глапс» – компании, занимающей одно из ведущих мест на рынке разработчиков производственных линий, инжиниринга оборудования, а также металлообработки полного цикла.

Среди основных условий предоставления господдержки – сохранение средней численности сотрудников предприятий на период пользования займом. Средства займов будет направлены на выплату заработной платы сотрудникам, а также закупку материалов, сырья и комплектующих.

Пресс-служба Правительства Тверской области