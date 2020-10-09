Новую школу и восемь детских садов планируется ввести в эксплуатацию в Тверской области в 2020-2021 годах

В Тверской области строится девять объектов образования – школа и восемь детских садов. Учреждения находятся в разной степени готовности, их ввод запланирован в 2020-2021 годах. Еще по одной школе и двум детским садам готовятся проекты. Ход работ на объектах и готовность проектной документации обсуждались на совещании, которое 9 сентября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Важно обеспечить закупку самого современного оборудования в учреждения образования, которые будут построены в Тверской области. Обучение наших детей должно идти в ногу со временем», – подчеркнул Игорь Руденя.

Создание новых мест в дошкольных учреждениях ведётся по национальному проекту «Демография», строительство школ – один из приоритетов национального проекта «Образование».

4 сентября получено разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 80 мест в поселке Эммаусс Калининского района. В ближайшее время планируется его открытие. В Калининском районе также строится детский сад на 80 мест в поселке Бурашево, срок открытия – август 2021 года.

Достроены детский сад на 60 мест в поселке Ривицкий Максатихинского района и дошкольное учреждение на 110 мест в Лихославле. Объекты готовят к приему детей.

В активной стадии работы на строительной площадке в Торопце, где вводят детский сад на 240 мест. Завершить стройку планируется в этом году. В 2020-м также предусмотрен ввод детского сада на 100 мест в Торжке. В сентябре 2021 года планируют открыть новый детский сад на 160 мест в Вышнем Волочке. На строительной площадке идут подготовительные работы.

В Твери строится детский сад на 150 мест на ул. Планерная. Завершить строительно-монтажные работы предполагается в 2020 году. После лицензирование учреждение начнет работу. В Твери также построят новые детские сады на улицах Склизкова и Левитана на 190 мест каждый, по ним готовится проектная документация. Учреждения планируют открыть в сентябре 2021 года.

Также в областном центре будут возведены две новые школы. В микрорайоне «Радужный» начаты строительные работы на площадке образовательного учреждения на 1224 места, которую планируют открыть в будущем году. По новой школе в «Южном» готовится проектная документация. Кроме того, обсуждалось строительство школы-детского сада в Торжке.

В 2019-2020 годах в регионе открыты школа в микрорайоне «Брусилово» на 1224 места, школа на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне «Юность» Твери. Новые детские сады введены в посёлке Калашниково Лихославльского района, Старице и микрорайоне «Южный» Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области