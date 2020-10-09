В Твери состоялся Фестиваль искусств Юрия Башмета

9 сентября в столице Верхневолжья прошел Фестиваль искусств Юрия Башмета. В его рамках выдающийся музыкант, народный артист России провел мастер-класс для учащихся детских музыкальных школ Твери и области.

Участниками занятия стали одаренные дети из Твери, Кимр, Ржева, стипендиаты и обладатели премии Губернатора Тверской области, лауреаты всероссийских конкурсов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, Тверская область является одним из центров музыкальной культуры в стране, ежегодно принимает всероссийские и международные фестивали, в том числе новой традицией стали летние музыкальные концерты под открытым небом в столице Верхневолжья.

В рамках Фестиваля прошел концерт на площади Славы. В этом году его зрителями стали работники сфер здравоохранения, образования, социальной защиты населения, а также ветераны и многодетные семьи. Для них на сцене выступил камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством главного дирижера Юрия Башмета. В программе концерта прозвучали произведения П. Чайковского, А. Вьетана, П. Сарасате, Й. Бенда, Н. Паганини, В.А. Моцарта, Т. Такемицу.

Впервые выступление народного артиста России Юрия Башмета в рамках Фестиваля искусств состоялось в 2018 году на Театральной площади Твери. Произведения П. Чайковского исполнил симфонический оркестр «Новая Россия». В 2019 году перед жителями и гостями столицы Верхневолжья маэстро Юрий Башмет выступил с камерным ансамблем «Солисты Москвы».

Пресс-служба Правительства Тверской области