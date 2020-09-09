В Тверской области пройдет фестиваль промыслов «Золото рук человеческих»

26-27 сентября в Торжокском районе в Музее-тереме «Птицы счастья» пройдет фестиваль «Золото рук человеческих». Он познакомит жителей и гостей Тверской области с промыслами Верхневолжья и соседних регионов.

«Поддержка традиционных народных ремесел связана с развитием туризма в регионе. Это дает стимул для развития среднего и малого бизнеса, занятости населения, способствует увеличению туристического потока в регион», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В программе фестиваля мастер-классы для детей и взрослых, выставка мастеров, ярмарка изделий народных художественных промыслов, игры и народные забавы, а также вкусные угощения и выступления творческих коллективов. Гости фестиваля смогут также приобрести изделия ремесленников и попробовать себя в роли мастера.

Мероприятие пройдет в деревне Василёво (255 километр трассы М-10 Москва – Санкт-Петербург). Начало в 12.00. Для всех участников будет организован бесплатный трансфер Торжок-Фестиваль-Торжок.

Подробности о проведении фестиваля «Золото рук человеческих можно узнать ф официальной группе: vk.com/zolotofest.

Пресс-служба Правительства Тверской области