В областную Горьковскую библиотеку закупят оборудование для сохранения и реставрации библиотечных фондов

В Тверскую областную научную библиотеку им. А.М. Горького закупят оборудование для отдела консервации библиотечных фондов, что позволит обеспечить сохранность книг и документов. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Более 7,1 млн рублей из бюджета области направят на закупку реставрационного стола, микроскопа, стола-пресса для восстановления книг, реставрационного парового карандаша и другой техники.

Также в библиотеке запланирован капитальный ремонт помещений для отдела консервации и работы по циклевке паркетных полов в Славянском зале, холлах 2 и 3 этажей и нескольких отделах.

Кроме того, свыше 1,5 млн рублей выделено на замену окон в Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова, более 3 млн рублей – на капитальный ремонт системы автоматической и пожарной сигнализации, установку огнеупорных дверей.

Пресс-служба Правительства Тверской области