В Тверской области закупят новую технику для борьбы с пожарами, обеспечения правопорядка и безопасности на дорогах

В Тверской области закупят пять новых специализированных машин для пожарных частей городов Зубцов и Калязин, села Лесное, поселков Оленино и Сандово. Новая техника позволит повысить эффективность пожарной охраны на этих территориях. Решение принято на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Кроме того, для профилактики преступности и дорожно-транспортных происшествий в Верхневолжье Правительство Тверской области окажет поддержку органам внутренних дел в приобретении 20 автомобилей. Техника будет оснащена необходимым оборудованием.

Игорь Руденя подчеркнул – оснащение транспортом является важным направлением взаимодействия областного Правительства, региональных управлений МЧС и МВД по обеспечению безопасности в Верхневолжье.

Сейчас в Тверской области проходит масштабная профилактическая кампания по предупреждению детского травматизма на дорогах и в быту. В работе задействованы главы муниципалитетов, территориальные подразделениями МЧС и ГИБДД, педагоги, волонтёры. Проводятся мероприятия, направленные на формирование у детей навыков безопасного поведения и профилактику детского травматизма. Например, акция «Родительский патруль», в ходе которой активные папы и мамы школьников совместно с педагогами и сотрудниками ГИБДД патрулируют оживленные улицы рядом со школами и детскими садами, чтобы напомнить взрослым и детям об элементарных правилах поведения на дорогах.

Большое внимание уделяется также антитеррористической защищенности на территории Тверской области. Проводится работа, направленная на повышение бдительности населения при нахождении в местах массового пребывания людей, при проведении праздников и других мероприятий. В правоохранительных органах региона действуют телефоны доверия: ФСБ - 77-74-41, МВД – 32-95-52, МЧС – 39-99-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области