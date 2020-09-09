В столице Верхневолжья пройдет Тверской туристский форум

24 сентября, в преддверии Всемирного дня туризма, в Верхневолжье состоится Тверской туристский форум. Традиционно он станет площадкой для чествования победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма», который ежегодно организуется региональным Министерством туризма.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, туризм – одно из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства, экономики в целом. В регионе принята профильная государственная программа, задачами которой являются рост туристического потока, повышение качества туристских услуг, развитие рекреационного потенциала Верхневолжья и туристской инфраструктуры.

Программа форума будет разделена на две выездные конференции. Первая заинтересует экскурсоводов и представителей объектов туристского показа. Для них будет организована ознакомительная поездка по направлению «Тверская Карелия» с посещением Карельского подворья Власовых в селе Толмачи, клуба-музея в деревне Бронино. Для отельеров и представителей ресторанного бизнеса запланировано деловое общение и интерактивная программа в объекте гостеприимства в Старицком районе «Барская усадьба».

По окончании выездных мероприятий все участники форума соберутся в гостиничном комплексе «Барская усадьба», где состоится церемония награждения лучших специалистов отрасли.

Победители регионального конкурса вышли на федеральный этап, где подготовили видео-визитки на тему будущего туристской отрасли в регионе. Итоги всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» будут подведены до 1 ноября. Победители и призеры конкурса получат дипломы и денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей за первое место, 80 тыс. рублей за второе место и 60 тыс. рублей за третье место.

Для участия в форуме необходимо оставить заявку, пройдя по ссылкам https://forms.gle/UnnSCS9pDxnrUDSP8, https://forms.gle/TJyn8goaGxQii7879 и https://forms.gle/7yJ2Y8MDac7rfYZd8.