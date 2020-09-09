Медики Тверской области получат возможность приватизировать служебное жилье

Медикам Тверской области планируется безвозмездно предоставлять в собственность служебные жилые помещения. Законодательная инициатива рассмотрена на заседании областного Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Вопрос обеспечения кадрами лечебных учреждений– один из наиболее актуальных в здравоохранении Тверской области. По мнению главы региона, возможность решения жилищного вопроса будет дополнительным стимулом для молодых медиков, квалифицированных специалистов устраиваться на работу в Верхневолжье.

На заседании предложено предоставлять медицинским работникам государственных организаций здравоохранения право однократного безвозмездного получения в собственность служебных жилых помещений.

Специалист при этом должен быть гражданином Российской Федерации, не ранее 1 января 2020 года заключить с организацией здравоохранения трудовой договор на условиях полного рабочего дня и отработать по нему не менее 10 лет. Кроме того, медработник должен занимать служебное помещение по договору найма служебного жилого помещения государственного жилищного фонда Тверской области.

В Верхневолжье в 2020 году уже были введены повышенные единовременные компенсационные выплаты для врачей и фельдшеров, переезжающих на работу в удаленные сельские населенные пункты. Размер выплаты увеличен в 1,5 раза. Повышенные единовременные компенсационные выплаты в этом году планируется предоставить 15 врачам и 15 фельдшерам. Размер «подъемных» – 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей соответственно.

Также предусмотрены единовременные выплаты медицинским сотрудникам, переехавшим на работу в сельскую местность, не являющуюся отдаленной.

Программа по привлечению медицинских кадров в села, небольшие города и поселки за счет единовременных компенсационных выплат, реализуется в регионе уже несколько лет. В 2019 году выплаты получили 11 врачей и 3 фельдшера, в 2018 году - 6 врачей и 1 фельдшер. Всего за время действия программы единовременные компенсационные выплаты предоставлены 130 врачам и 4 фельдшерам.