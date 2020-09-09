В Тверской области утвержден объем стимулирующих выплат медикам за август 2020 года

Около 5000 работников учреждений здравоохранения Тверской области, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, получают с апреля 2020 года стимулирующие выплаты. 8 сентября на заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени принято решение о выделении средств на выплаты медикам за август.

Поддержка специалистам, помогающим пациентам с коронавирусом, оказывается по инициативе Президента Владимира Путина. Губернатор Тверской области Игорь Руденя неоднократно подчеркивал, что выплаты должны производиться строго в установленные сроки.

За август 2020 года на стимулирующие выплаты медикам будет направлено более 168 млн рублей. Всего за пять месяцев, с апреля по август, на данные цели выделено порядка 1 млрд рублей федеральных и региональных средств.

Надбавки за особые условия работы установлены медицинским сотрудникам, оказывающим помощь в стационарных условиях, работникам первичного звена, скорой медицинской помощи и диагностических служб, непосредственно работающим с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и из группы риска заражения COVID-19.

Выплаты получают также сотрудники скорой медицинской помощи, лабораторий и работники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

Пресс-служба Правительства Тверской области