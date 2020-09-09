Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий обсудили продолжение работ по восстановлению Спасо-Преображенского собора в Твери

8 сентября Губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий осмотрели Спасо-Преображенский собор в Твери. Совместно с представителями строительной организации они обсудили продолжение работ по восстановлению святыни. В частности, речь шла об отделке храма, благоустройстве прилегающей территории.

В настоящее время в соборе практически завершены работы по устройству монолитных сводов, кровли апсид и основной кровли, электромонтажные работы, обустройство тепловых сетей и другие мероприятия.

Спасо-Преображенский собор заложен святым благоверным князем Михаилом Тверским вместе с первым тверским епископом Симеоном в 1285 году. В XVII веке на месте древнего Спасо-Преображенского собора был отстроен новый, в XVIII веке воздвигнута трехъярусная колокольня. Святыня была разрушена в советские годы.

Восстановление храма на прежнем месте началось в 2014 году. Сбор средств на проведение работ ведется благотворительным фондом «Собор».

На месте строительства храма были проведены масштабные археологические изыскания, в ходе которых ученые обнаружили основание древнейшего собора, некрополь XII века, который предшествовал строительству собора XIII века. Благодаря этим раскопкам получены ценные сведения о планировке и обустройстве собора.

5 декабря 2018 года, когда отмечалось 700-летие подвига Михаила Тверского и 650-летие преставления его супруги Анны Кашинской в возрождаемом храме состоялась первая Божественная литургия.

В собор был принесён ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского. Накануне святыню тверскому духовенству передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.

В июле 2019 года на соборе установлены купола и кресты. С июня 2020 года в Спасо-Преображенском кафедральном соборе начались регулярные богослужения.

Пресс-служба Правительства Тверской области