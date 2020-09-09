Предприниматели Тверской области могут получить финансовую помощь на популяризацию бизнеса

С весны текущего года в Тверской области введена новая мера поддержки для предпринимателей региона - на рекламу. На данный момент заявку на финансовую помощь в продвижении продукции и своего бизнеса подали около 150 руководителей предприятий.

Расширение поддержки предпринимателей, рост числа новых субъектов малого и среднего бизнеса – в числе задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Главная цель программы – дать возможность бизнесу рассказать о себе с минимальными финансовыми затратами. Помощь можно получить в центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес». За счет средств федерального бюджета оплатят 80% бюджета кампании, но не более 50 тыс. рублей.

Предприниматели сами выбирают, какими услугами воспользоваться. Это может быть создание сайта, печать баннеров, каталогов или плакатов, продвижение на телевидении, радио, в газетах, настройка рекламной кампании в интернете или создание вывески.

Требования к получателю этого вида помощи минимальны – предприниматель должен быть зарегистрирован в Тверской области, не находиться в стадии банкротства, не иметь долги по налогам или неоплаченные штрафы.

Чтобы получить софинансирование на рекламную кампанию, необходимо подать заявку на сайте центра «Мой бизнес» в Тверской области по ссылке: https://mybusiness69.ru/measure/organizatsiya-i-sofinansirovanie-reklamnykh-kampaniy/, указав только имя, телефон и адрес электронной почты. После этого с вами свяжется специалист и уточнит все детали. Также можно подать заявку непосредственно в офисе центра по адресу: проспект Победы, 14.

Пресс-служба Правительства Тверской области