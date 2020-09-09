Школьник из Тверской области стал лауреатом Всероссийского конкурса, посвященного подвигам детей в Великой Отечественной войне

Подведены итоги Всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою», который был реализован в рамках историко-патриотического проекта «Маленькие герои большой войны». Он был посвящен подвигам детей и подростков в годы Великой Отечественной войны.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о Великой Отечественной войне и ее героях.

Участие в конкурсе приняло более 4 тысяч школьников со всей России. Лауреатом в номинации «Рисунок» стал Сергей Матвеев ¬– ученик Королевщинской средней образовательной школы Жарковского района.

Организаторы выразили благодарность учителям, родителям, педагогам, которые помогли представить творческие работы на конкурс, а также Губернатору Тверской области за сотрудничество в рамках проекта и активную поддержку конкурса.

«Вместе в Год Памяти и Славы мы сохраняем историческую память об истинных героях Великой Отечественной войны и содействуем творческому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения», – сказано в адресованном Игорю Рудене благодарственном письме от лица организатора конкурса, благотворительного фонда «Спешите делать добро!».

Пресс-служба Правительства Тверской области