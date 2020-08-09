Муниципалитетам Тверской области на доплаты классным руководителям в 2020 году направлено свыше 184 млн рублей

На выплаты ежемесячного денежного вознаграждения учителям за классное руководство муниципалитетам Тверской области на 2020 год распределено свыше 184 млн рублей. Решение принято 8 сентября на заседании регионального Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Доплаты педагогам введены в новом учебном году в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина, озвученного в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года.

В Тверской области размер ежемесячного денежного вознаграждения учителям за классное руководство составляет 5 000 рублей независимо от количества учеников в классе.

«Если учитель является классным руководителям в двух и более классах, он будет получать дополнительные 5 тысяч за каждый класс. Это непростая работа. Не только образование, но и воспитание, организация досуга», – считает Игорь Руденя.

В Тверской области надбавку получат свыше 7 000 педагогических работников.

Кроме федеральных выплат за педагогами Верхневолжья сохранятся и действовавшие ранее региональные и муниципальные надбавки за классное руководство. В комплексе все это будет способствовать, в том числе привлечению молодых специалистов в региональную систему образования.

В Верхневолжья благодаря принимаемым мерам в систему образования за последние два года трудоустроились 272 молодых специалиста, в 2020 году – 129 педагогов.

Пресс-служба Правительства Тверской области