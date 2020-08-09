В Тверской области многодетным семьям окажут финансовую помощь на приобретение автомобиля и автострахование

В Тверской области многодетным семьям, в которых воспитывается 5 и более детей, за счет средств регионального бюджета не только помогут приобрести автомобиль, но и оформить страхование транспортного средства. Решение принято 8 сентября на заседании регионального Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Оплачиваем до 1 млн рублей на приобретение транспортного средства. Плюс мы ежегодно выделяем деньги на страховку – не более 60 тыс. рублей в год. По транспортному налогу - если мощность автомобиля не превышает 250 лошадиных сил, тогда семья освобождается от его уплаты», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

Поддержка многодетных семей в виде приобретения автомобиля введена с 2020 года. Многодетным семьям предоставляются сертификаты на сумму фактической стоимости автотранспорта, но не более 1 млн рублей. Воспользоваться субсидией можно один раз в 5 лет.

Приобретаемый транспорт должен быть произведён в России, ранее не состоять на государственном учёте, иметь не менее шести посадочных мест.

В течение трёх лет автомобиль не должен быть продан, в противном случае многодетная семья обязана вернуть предоставленные средства в областной бюджет.

Ежегодно на протяжении 5 лет после приобретения транспортного средства из областного бюджета будут покрываться расходы на страховку КАСКО, но не более 60 тыс. рублей. Эта мера дополнительной поддержки введена по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

Среди условий получения поддержки – рождение пятого или последующего ребёнка в семье с 1 января 2019 года, регистрация по постоянному месту жительства в Тверской области не менее 5 лет, предшествующих на дату подачи документов, наличие у одного из родителей водительского удостоверения категории «В» или «D». Кроме того, родители не должны быть судимы, ограничены или лишены родительских прав, мать или отец должны работать.

На 2020 год по данному направлению заложено более 48 млн рублей. Ожидается, что поддержка будет оказана 46 семьям.

Пресс-служба Правительства Тверской области