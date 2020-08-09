В Тверской области в Единый День голосования будут избраны более 260 депутатов различного уровня

8 сентября Губернатор Игорь Руденя провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципалитетов Тверской области. Обсуждалась подготовка региона к Единому дню голосования 13 сентября.

«Согласно новым возможностям, которые закреплены в России на законодательном уровне, у нас есть выбор, в какой день проголосовать. Наши муниципалитеты самостоятельно определяли – один или три дня отдать на проведение голосования», – отметил глава региона.

В этом году на выборах впервые будет использован опыт многодневного голосования на избирательных участках, полученный в ходе общенародного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Граждане смогут отдать свой голос в течение трёх дней, с 11 по 13 сентября. Кроме того, в 15 муниципальных образованиях Верхневолжья будут возможны досрочное голосование на избирательных участках, на дому и на придомовой территории, в удаленных населенных пунктах.

Губернатор подчеркнул, что проведение голосования на высоком организационном уровне, при обеспечении всех необходимых мер безопасности – это общая ответственность избирательных комиссий, Правительства Тверской области, глав муниципалитетов и правоохранительных органов.

В регионе выработан комплекс мер, направленных на профилактику эпидемиологических рисков и обеспечение безопасности при голосовании граждан. Во все избирательные участки доставлено необходимое количество приборов для проведения бесконтактной термометрии, антисептических средств, одноразовых масок, перчаток, халатов и ручек для заполнения бюллетеней.

В Тверской области с 11 по 13 сентября пройдут 24 избирательные кампании, по итогам которых будут выбраны более 260 депутатов различного уровня. Предполагается, что в выборах смогут принять участие 194 тысячи жителей региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области