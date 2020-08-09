Представителям гостиничного бизнеса Тверской области возместят часть затрат по уплате налога на имущество

В Тверской области введена новая мера поддержки гостиничного бизнеса. Его представителям из областного бюджета возместят часть затрат, связанных с уплатой налога на имущество организаций. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 8 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, туристическая отрасль, в которой задействован средний и малый бизнес, является комплексным инструментом развития региональной экономики.

В связи с ограничительными мерами, принятыми в регионе для недопущения распространения коронавирусной инфекции, с конца марта и по середину июня 2020 года, средства размещения в туристической сфере региона не принимали гостей.

В качестве меры поддержки принято решение субсидировать 25% налога на имущество организаций, уплаченного в 2019 году.

Потенциальными получателями финансовой поддержки смогут стать 13 собственников или арендодателей классифицированных средств размещения либо санаторно-курортных организаций, которые зарегистрированы на территории Тверской области.

На предоставление субсидий в областном бюджете предусмотрено 15,7 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области